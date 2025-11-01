В пробке перед Крымским мостом днем 1 ноября скопились 300 автомобилей

Затор перед пунктом ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Керчи начал скапливаться с 11:00 в субботу.

По состоянию на 11:00, в очереди со стороны Керчи стояли 98 транспортных средств.

К 12:00 их количество выросло до 300 автомобилей. При этом со стороны Тамани затруднений в проезде нет.

Время ожидания составляет около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Соответствующее постановление подписал глава Крыма Сергей Аксенов. С 3 ноября текущего года проезд гибридных транспортных средств и электромобилей по мосту через Керченский пролив запретят с обеих сторон.

