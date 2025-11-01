Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В пробке перед Крымским мостом днем 1 ноября скопились 300 автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-probke-pered-krymskim-mostom-dnem-1-noyabrya-skopilis-300-avtomobilej
В пробке перед Крымским мостом днем 1 ноября скопились 300 автомобилей
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Затор перед пунктом ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Керчи начал скапливаться с 11:00 в субботу. 

По состоянию на 11:00, в очереди со стороны Керчи стояли 98 транспортных средств.

К 12:00 их количество выросло до 300 автомобилей. При этом со стороны Тамани затруднений в проезде нет.

Время ожидания составляет около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». 

Читайте также: По Крымскому мосту запретили проезд на гибридах и электрокарах в сторону Кубани. 

Соответствующее постановление подписал глава Крыма Сергей Аксенов. С 3 ноября текущего года проезд гибридных транспортных средств и электромобилей по мосту через Керченский пролив запретят с обеих сторон.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях