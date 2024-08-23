Пробки в конце лета: где в Краснодарском крае собираются самые большие заторы

С начала курортного сезона на трассе Джубга — Сочи произошло 87 аварий, в них погибли 13 человек, пострадали — 119. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Частой причиной ДТП становятся пробки на дорогах. В конце лета заторы стали фиксировать в сторону Краснодара — люди возвращаются домой после отпусков.

«Туристы массово покидают курорты края, и это не из-за дождя. Отдыхающие с детьми уезжают с побережья готовиться к новому учебному году. Поэтому огромные пробки начали скапливаться на выезде из Сочи. Если построить путь из главного курорта России в Краснодар, то, согласно данным агрегатора, ехать почти 11 часов», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

«У нас остаются проблемы по направлению Джубга — Сочи. Президент дал уже поручение по строительству этой дороги. Надеемся, что в ближайшие несколько лет она будет строиться, а проблемы будут решаться», — сообщает директор Краснодарского филиала финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев.

Пробки формируются практически постоянно в Дагомысе, Лазаревском, Джубге, Новомихайловке и в Горячем Ключе. Дороги станут свободнее уже через несколько дней.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края рассказали, что с начала года общее количество туристов, посетивших Кубань, — уже более 12,5 млн человек. Это на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

За июнь и июль этого года на территорию края въехало больше 3,5 млн машин, уехало — чуть меньше 3,2 млн. Разница в 300 тыс. автомобилей. Однако ожидается, что скоро многие вернутся — впереди бархатный сезон. Как сообщают синоптики, октябрь на Кубани будет очень теплым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», серьезные пробки собрались 22 августа на дорогах у моря в Краснодарском крае. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 14:30, перед перевалом Хребтовым на трассе М-4 «Дон» в сторону моря машины стояли на протяжении 5,5 км.