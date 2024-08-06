Пробки перед Крымским мостом: есть ли альтернативные маршруты?

Несколько дней количество машин не уменьшалось ниже отметки в 1 тыс. автомобилей. Люди стояли в заторе по несколько часов прежде, чем попасть на пункт досмотра.

Многие туристы, отстояв в многокилометровой пробке, начинают отпуск прямо на трассе. Некоторые от безысходности совершают променады в сторону моста. Один из ожидающих сделал девушке предложение прямо на автомагистрали.

Для проезда по Крымскому мосту следует выбирать ночное время. Так, в период с 20:00 до 5:00 ― самая низкая загруженность. Не стоит также ехать на полуостров в понедельник и пятницу ― это самые напряженные дни. Самый свободный день оказался в среду. Чтобы попасть в Крым, можно воспользоваться и альтернативными маршрутами через новые территории. Пока о новом пути знают немногие, поэтому выбирают привычную дорогу.

«Машины едут, а точнее даже стоят ― по трассе к мосту на одной полосе. Вторая всегда должна быть свободна для проезда спецслужб. Это также усложняет движение и в сильном заторе. Для тех, кто не был готов к такой пробке, здесь организован пункт выдачи воды», ― сообщает корреспондент Виктория Зальцман.

Более комфортный вариант для передвижения в пиковые нагрузки ― паром. Цена взрослого билета 162 рубля, для детей до 12 лет ― 81 рубль, до 6 лет бесплатно. Стоимость проезда автомобиля разнится, но в среднем за легковой автомобиль попросят до 2,5 тыс. рублей. Чтобы на самом проверочном пункте тоже сэкономить время, можно компактно упаковать багаж и пройти ручной досмотр.

Читайте также: на курортах Черноморского побережья продолжается высокий курортный сезон. По данным на 7:00 6 августа, в очереди со стороны Тамани перед Крымским Мостом находятся 1 тыс. 234 автомобиля. Время ожидания в пробке превышает 3 часа.