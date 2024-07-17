Пробки на трассе М-4 «Дон»: когда проложат асфальт на Шаумянском перевале?

Загруженная дорога к побережью часто портит впечатление отдыхающих и местных жителей. Добраться до моря становится все сложнее.

«В курортный сезон на трассе М-4 «Дон», ведущей к побережью, образуются многокилометровые пробки. Альтернативный маршрут — трасса Майкоп — Туапсе через Шаумянский перевал. Дорога не для всех ― гравийное покрытие, множество ям ― это риск для подвески автомобиля. Тем не менее те, кто не хочет стоять часами в пробках, готовы рискнуть подвеской автомобиля», ― говорит корреспондент Николай Тихий.

Андрей Маркушин из Москвы решил рискнуть. Вместе со своей семьей поехали в Абхазию, навигатор повел через перевал, показав кратчайший путь. Поездка обернулась разбитым стеклом в автомобиле.

«Начали подниматься по серпантину, в пыли даже не заметили, от какой-то машины отлетел камень и попал нам в стекло, оно сразу разбилось», ― делится водитель Андрей Маркушин.

Каждый день тысячи водителей выбирают альтернативную дорогу на море, чтобы сократить путь и не стоять в пробках на федеральной трассе. Однако экономия времени не всегда оправдана.

― Тяжело подниматься, ничего не видно. Пыль, грязь, камни летят.

― Дорога очень плохая, хочу, чтобы быстрее сделали. Машина вся в пыли.

― Некомфортно, окна закрываем, пыль летит.

Длина перевала ― около 7 км, их можно проехать за полчаса. В прошлом году дорожники положили асфальт на 96 и 100 км трассы Майкоп — Джубга. Это наиболее опасные участки. Дальше ремонт не продвинулся. На это есть причины.

«Нужно производить трассирование этой дороги, следовательно, мы выходим за пределы полосы отвода, нам нужно изымать землю из сельхозназначения с вырубкой деревьев и так далее. Экологи предусматривают большой комплекс действий», ― отмечает директор института строительства и транспортной инфраструктуры Всеволод Кореневский.

Чтобы проложить асфальт, дорогу нужно перевести в другую категорию ― четвертую. У такой трассы должны быть бетонные ограждения. Это тоже проблема. Зимой снег убирать здесь будет некуда. Однако это не все.

«Весь неасфальтированный отрезок находится на оползневом склоне. Ежегодно ведутся работы по укреплению участков оползней. Следовательно, сначала нужно стабилизировать склон, только потом можно будет говорить о переводе дороги в техническую категорию с асфальтобетонным покрытием», ― говорит Николай Тихий.

В планах такие сложные работы есть. Сейчас трассу Майкоп ― Туапсе передают в федеральную собственность. Когда этот процесс завершится, специалисты решат, как будут ремонтировать дорогу.

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