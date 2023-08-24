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Пробки на границе Сочи и Абхазии сохранятся до конца сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/probki-na-granitse-sochi-i-abhazii-sohranyatsya-do-kontsa-sentyabrya
Пробки на границе Сочи и Абхазии сохранятся до конца сентября
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Туристический поток на российско-абхазской границе в 2023 году бьет рекорды прошлых лет — в сутки там проезжают 11 тыс. автомобилей и проходят до 70 тыс. человек.

Транспортные заторы сохраняются на границе и на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по Сочи. Август в сезон считается месяцем пиковых нагрузок.

«Нагрузка обычно не снижается до конца сентября. В период курортного сезона с мая по начало октября нагрузка на МАПП Адлер превышает пропускную способность в несколько раз», — цитирует сообщение таможни РИА «Новости».

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