Пробки на границе Сочи и Абхазии сохранятся до конца сентября

Туристический поток на российско-абхазской границе в 2023 году бьет рекорды прошлых лет — в сутки там проезжают 11 тыс. автомобилей и проходят до 70 тыс. человек.

Транспортные заторы сохраняются на границе и на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по Сочи. Август в сезон считается месяцем пиковых нагрузок.

«Нагрузка обычно не снижается до конца сентября. В период курортного сезона с мая по начало октября нагрузка на МАПП Адлер превышает пропускную способность в несколько раз», — цитирует сообщение таможни РИА «Новости».

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