Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов

Вечером в понедельник в столице Кубани образовались сильные заторы. Около 18:40 сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог на 10 баллов из 10.

По данным сервиса, самые длинные автомобильные заторы образовались на улице Северной от Красной до Урицкого в сторону центра. Также стоит улица Красная — от Мира до Одесской. Затруднено движение почти на всех улицах в центре города: Чапаева, Красноармейской, Карасунской, Кузнечной, Буденного, Головатого, Пашковской, Янковского, Промышленной и других.

Улица Гаврилова стоит от кольца на Красных Партизан в сторону центра до автовокзала «Краснодар 2». На улице Колхозной затор протянулся от улицы Серова до Ростовского шоссе. Большая пробка выстроилась на улице Новороссийской — от улицы Лизы Чайкиной до Северного моста.

Кроме того, затруднено движение на выездах из города на улицах: Ростовское шоссе, Индустриальная, Захарова, Тургенева и Уральская.

Читайте также: в Краснодаре 29 декабря ограничат движение на улицах Гоголя и Орджоникидзе.