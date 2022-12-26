Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Вечером в понедельник в столице Кубани образовались сильные заторы. Около 18:40 сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог на 10 баллов из 10.
По данным сервиса, самые длинные автомобильные заторы образовались на улице Северной от Красной до Урицкого в сторону центра. Также стоит улица Красная — от Мира до Одесской. Затруднено движение почти на всех улицах в центре города: Чапаева, Красноармейской, Карасунской, Кузнечной, Буденного, Головатого, Пашковской, Янковского, Промышленной и других.
Улица Гаврилова стоит от кольца на Красных Партизан в сторону центра до автовокзала «Краснодар 2». На улице Колхозной затор протянулся от улицы Серова до Ростовского шоссе. Большая пробка выстроилась на улице Новороссийской — от улицы Лизы Чайкиной до Северного моста.
Кроме того, затруднено движение на выездах из города на улицах: Ростовское шоссе, Индустриальная, Захарова, Тургенева и Уральская.
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