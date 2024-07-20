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Пробки к морю: ситуация на подъездах к Крымскому мосту к этому часу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/probki-k-moryu-situatsiya-na-podezdah-k-krymskomu-mostu-k-etomu-chasu
Пробки к морю: ситуация на подъездах к Крымскому мосту к этому часу
Фото t.me/glav_most

В летний период на подъездах к Крымском мосту собирается очередь со стороны Тамани (Краснодарский край) и Керчи (Крым).

Ситуация на подъездах к Крымскому мосту к этому часу по данным инфоцентра о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

10:00

В очереди со стороны Краснодарского края в очереди 385 машин. Время ожидания более часа.

Со стороны Крыма очереди перед пунктом досмотра нет.

О том, как подготовиться к досмотру при въезде на Крымский мост, читайте здесь.

Читайте также: на дороге к морю растянулся затор более 20 км от Горячего Ключа до Молдавановки.

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