Пробки к морю: ситуация на подъездах к Крымскому мосту к этому часу

В летний период на подъездах к Крымском мосту собирается очередь со стороны Тамани (Краснодарский край) и Керчи (Крым).

Ситуация на подъездах к Крымскому мосту к этому часу по данным инфоцентра о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

10:00

В очереди со стороны Краснодарского края в очереди 385 машин. Время ожидания более часа.

Со стороны Крыма очереди перед пунктом досмотра нет.

О том, как подготовиться к досмотру при въезде на Крымский мост, читайте здесь.

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