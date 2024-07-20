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На дороге к морю растянулся затор более 20 км от Горячего Ключа до Молдавановки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-doroge-k-moryu-rastyanulsya-zator-bolee-20-km-ot-goryachego-klyucha-do-moldavanovki
На дороге к морю растянулся затор более 20 км от Горячего Ключа до Молдавановки
Фото сервиса "Яндекс Карты"

Традиционная пробка выходного дня собралась на трассе М-4 «Дон» утром 20 июля в Горячем Ключе и от станицы Пятигорской практически до Молдавановки.

Таким образом, на путь в 35 км в районе заторов уйдет около 2,5 часа.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка традиционно начинается от заправки перед Горячим Ключом, продолжается до Заречья и далее до скалы Петушок.

Затем путь свободен до станицы Пятигорской, где начинается новый многокилометровый затор до перевала.

Фото сервиса «Яндекс Карты»

После преодоления этих заторов потом, уже возле моря, постоять придется в Джубге и Новомихайловском.

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