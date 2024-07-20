На дороге к морю растянулся затор более 20 км от Горячего Ключа до Молдавановки

Традиционная пробка выходного дня собралась на трассе М-4 «Дон» утром 20 июля в Горячем Ключе и от станицы Пятигорской практически до Молдавановки.

Таким образом, на путь в 35 км в районе заторов уйдет около 2,5 часа.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка традиционно начинается от заправки перед Горячим Ключом, продолжается до Заречья и далее до скалы Петушок.

Затем путь свободен до станицы Пятигорской, где начинается новый многокилометровый затор до перевала.

После преодоления этих заторов потом, уже возле моря, постоять придется в Джубге и Новомихайловском.

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