Крупные заторы собрались 19 июля на трассах у побережья в Краснодарском крае

На Черноморском побережье продолжается высокий курортный сезон — многие туристы перед выходными отправились на курорты Краснодарского края на автомобилях.

По данным сервиса «Яндекс карты», первый затор протяженностью 3,3 км ожидает путешественников в Горячем Ключе, на его преодоление понадобится около 15 минут.

Следующая пробка растянулась уже на 12,8 км за станицей Пятигорской — чтобы его проехать, понадобится около часа. Также небольшие заторы будут перед Молдовановкой и в районе Дефановки.

Большая пробка образовалась в Джубге, причем в обе стороны — по направлению в Сочи автомобилистам придется преодолеть 4,3 км и потратить на это около получаса, по направлению в Краснодар — 4,7 км и около 40 минут.

Еще несколько заторов растянулись в Новомихайловском, Туапсе и Лазаревском, а также в районе Дагомыса.

Кроме того, пробки образовались и в другую сторону побережья — в селе Архипо-Осиповка и Геленджике. Большая пробка растянулись на въезде в Новороссийск и село Гайдук, а также в Анапе.

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