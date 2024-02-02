Пробки и общественный транспорт: россияне назвали главные причины опозданий

Согласно результатам исследования, проведенного с 19 по 31 января, 65% опрошенных никогда не опаздывают на работу. Среди тех, кто не так пунктуален, самое распространенное объяснение опозданиям — пробки на дорогах и проблемы с общественным транспортом.

Выяснилось, что на работу чаще опаздывают люди до 34 лет. Из 3 тыс. опрошенных 18% признались, что опаздывают на работу буквально несколько раз в год. Каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц. Еще 6% опаздывают несколько раз в неделю.

Опоздания большинства респондентов незначительны. Так 78% опрошенных утверждают, что задерживаются не более чем на четверть часа. Каждый одиннадцатый задерживается на полчаса. И только 2% опрошенных позволяют себе опоздать на час и более.

Говоря о причинах, чаще всего в опозданиях опрошенные винят общественный транспорт и пробки на дорогах. Отмечается, что претензий к общественному транспорту за два года стало больше.

Женщины признаются в опозданиях реже мужчин. Также они заявляют, что если и опаздывают, то немного, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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