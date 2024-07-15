Пробка в сторону моря растянулась на 10 км в районе Горячего Ключа

Сотрудники Госавтоинспекции 15 июля регулируют движение в ручном режиме на участках трассы в районе Горячего Ключа.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 17:00, затор в районе Горячего Ключа в сторону моря растянулся более чем на 10 км.

Кроме того, почти 15-километровая пробка образовалась от станицы Пятигорской до села Хребтового.

«Предпринимаются меры, чтобы уменьшить заторовую ситуацию. Ведется регулировка движения в ручном режиме. При необходимости сотрудники отключают светофоры, чтобы прогонять транспорт быстрее», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Кубани.

Пробки на этом участке возникают каждое лето из-за того, что дороги в районе Горячего Ключа и Джубги не соответствуют росту интенсивности движения транспорта, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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