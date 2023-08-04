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Пробка в районе перевала Хребтовый в Туапсинском районе растянулась на 13 км

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/probka-v-rajone-perevala-hrebtovyj-v-tuapsinskom-rajone-rastyanulas-na-13-km
Пробка в районе перевала Хребтовый в Туапсинском районе растянулась на 13 км
Фото yandex.ru/maps

Несколько серьезных автомобильных заторов зафиксировали утром 4 августа в Краснодарском крае. По данным сервиса Яндекс Карты на 10:00, одной из самых крупных стала пробка в районе перевала Хребтовый в Туапсинском районе.

Там затор растянулся на 13 км. Чтобы проехать его, придется потратить 55 минут.

Под Горячим Ключом утреннее ДТП собрало пробку в 3 км. Примерное время проезда — 30 минут. Также непростая дорожная ситуация и в районе Новомихайловского. Там, по состоянию на 10:00, пробка составляла 5,9 км. Простоять в ней придется 44 минуты. В Туапсе на пробку длиной в 5,6 км придется потратить 30 минут.

Серьезные заторы зафиксированы в Сочи — в Дагомысе затор составляет 9,7 км, в Хосте — 3,9 км. На них придется потратить 1 час 17 минут и 48 минут соответственно.

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