Пробка в районе перевала Хребтовый в Туапсинском районе растянулась на 13 км

Несколько серьезных автомобильных заторов зафиксировали утром 4 августа в Краснодарском крае. По данным сервиса Яндекс Карты на 10:00, одной из самых крупных стала пробка в районе перевала Хребтовый в Туапсинском районе.

Там затор растянулся на 13 км. Чтобы проехать его, придется потратить 55 минут.

Под Горячим Ключом утреннее ДТП собрало пробку в 3 км. Примерное время проезда — 30 минут. Также непростая дорожная ситуация и в районе Новомихайловского. Там, по состоянию на 10:00, пробка составляла 5,9 км. Простоять в ней придется 44 минуты. В Туапсе на пробку длиной в 5,6 км придется потратить 30 минут.

Серьезные заторы зафиксированы в Сочи — в Дагомысе затор составляет 9,7 км, в Хосте — 3,9 км. На них придется потратить 1 час 17 минут и 48 минут соответственно.

Читайте также: почти половина краснодарцев в пробках слушают музыку.