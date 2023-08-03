Опрос: почти половина краснодарцев в пробках слушают музыку. Есть и те, кто поет

Сервис по поиску работы провел исследование, чтобы узнать, чем занимаются водители в краевой столице, стоя в «знаменитых» автомобильных пробках

Находясь в заторе краснодарцы чаще всего включают музыку — 47%. Наблюдают за окружающими машинами — 14% опрошенных. Среди респондентов 10% сидят в соцсетях или листают новости в телефоне. Подкасты, лекции и аудиокниги в пробке слушают 9% краснодарцев. Кроме того, погружаются в свои мысли 7% водителей, просто отдыхают — 5%. Также 2% опрошенных сказали, что в пробках они общаются по телефону, еще 2% поют. Помимо этого, 1% респондентов сообщили, что курят во время пробки, также 1% смотрят кино и сериалы. Каждый десятый просто ждет конца пробки, 6% занимаются другими делами, например, наводят порядок в машине и покупают товары в интернет-магазинах и проч.

Согласно опросу, жительницы Краснодара чаще мужчин слушают в пробках аудиокниги и музыку, а также поют сами. Тех, кто просто ожидает конца затора, больше среди мужчин.

Чтобы развлечь ребенка во время пробки — 27% занимают его беседой. Также 22% признались, что дают ребенку поиграть на планшете. Среди опрошенных 14% включают радио и мультфильмы, а 9% развлекают детей разными словесными играми или загадками. Совместными пением с ребенком занимаются 8%, а решением задачек на логику и прослушиванием аудиосказок — 5%. Во время пробки дети читают книги у 2% респондентов, а 1% предлагает им перекусить и поиграть с игрушками. В том, что в заторах дети развлекают себя сами, признаются 13% водителей.

Включающих ребенку мультфильмы и дающих почитать книжку больше всего в числе мужчин. У женщин дети зачастую играют игрушками или занимаются устным счетом. О том, что дети сами себя развлекают, тоже чаще рассказывали матери, сообщает пресс-служба SuperJob.

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