Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пробка в 1,5 км образовалась на подъезде к Молдовановскому перевалу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/probka-v-1-5-km-obrazovalas-na-podezde-k-moldovanovskomu-perevalu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пробка в 1,5 км образовалась на подъезде к Молдовановскому перевалу
Фото t.me/gibdd123region

О серьезном заторе на трассе М-4 «Дон» 1416+800 м в сторону Краснодара сообщили 26 июня в 16:17.

Пробка образовалась из-за ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Туапсинского района.

«На автодороге М-4 «Дон» 1416+800 м (подъезд к Молдовановскому перевалу) произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего образовалась заторовая ситуация протяженностью 1,5 км в сторону Краснодара», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: спасателям пришлось вырезать женщину из покореженной в ДТП машины на Кубани.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях