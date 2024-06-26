Пробка в 1,5 км образовалась на подъезде к Молдовановскому перевалу

О серьезном заторе на трассе М-4 «Дон» 1416+800 м в сторону Краснодара сообщили 26 июня в 16:17.

Пробка образовалась из-за ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Туапсинского района.

«На автодороге М-4 «Дон» 1416+800 м (подъезд к Молдовановскому перевалу) произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего образовалась заторовая ситуация протяженностью 1,5 км в сторону Краснодара», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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