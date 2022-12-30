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Пробка перед Крымским мостом выросла до 5 км

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/probka-pered-krymskim-mostom-vyrosla-do-5-km
Пробка перед Крымским мостом выросла до 5 км
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Пропускная способность на Крымском мосту 30 декабря составляет около 190 машин в час.

«Водителям необходимо учитывать, что количество автомобилей в очереди выросло по сравнению с утром 30 декабря, проезд через мост займет несколько часов», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Протяженность пробки перед Крымским мостом составляет уже более 5 км. Водителям порекомендовали заложить дополнительное время на прохождение обязательного досмотра при планировании поездок между Кубанью и Крымом.

Со стороны Краснодарского края перед выездом перед постом ДПС для водителей и пассажиров работает пункт обогрева. Там есть вода, горячий чай и биотуалеты. Для водителей, находящихся в пробке, организовали подвоз воды. Полевая кухня заработает при необходимости.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодарского края предупредили о возможных пробках к Крымскому мосту во время новогодних праздников. В ближайшие полторы недели на Крымском мосту ожидается увеличение транспортного потока.

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