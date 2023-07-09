Пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае увеличилась до 9 км

Автомобильные заторы перед Крымским мостом днем 9 июля заметно выросли с обеих сторон. Это произошло из-за временной остановки движения на мосту. Автомобили вернулись на него в 13:15.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 15:30, протяженность пробки в Темрюкском районе составила около 9 км. В обратном направлении — около 5 км.

В очереди перед мостом со стороны Кубани находятся более 800 автомобилей. Время ожидания составляет около 3 часов. Со стороны Керчи в очереди стоят почти 600 машин. Время ожидания — более 2 часов, сообщает Telegram-канал «Главный мост».

Из-за увеличения пробок перед Крымским мостом в обоих направлениях увеличили число постов досмотра. Ожидается, что в течение нескольких часов заторы будут устранены, написал в Telegram министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

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