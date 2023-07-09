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Пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась на 7 км

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/probka-pered-krymskim-mostom-v-krasnodarskom-krae-rastyanulas-na-7-km
Пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась на 7 км
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Утром 9 июля перед Крымским мостом в Темрюкском районе снова образовался сильный затор из автомобилей.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 10:00, протяженность автомобильной пробки на трассе А-290 перед мостом составила 7 км — от 135 до 142 км дороги.

Со стороны Кубани перед мостом собралась очередь из более 500 автомобилей. Туристы ожидают досмотр более 2 часов. При этом со стороны Керчи проезд к мосту практически свободен, сообщает Telegam-канал «Главный мост».

Читайте также: новый транспортный коридор сократит путь в Крым на 150 км по сравнению с маршрутом через Крымский мост.

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