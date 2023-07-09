Пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась на 7 км

Утром 9 июля перед Крымским мостом в Темрюкском районе снова образовался сильный затор из автомобилей.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 10:00, протяженность автомобильной пробки на трассе А-290 перед мостом составила 7 км — от 135 до 142 км дороги.

Со стороны Кубани перед мостом собралась очередь из более 500 автомобилей. Туристы ожидают досмотр более 2 часов. При этом со стороны Керчи проезд к мосту практически свободен, сообщает Telegam-канал «Главный мост».

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