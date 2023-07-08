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Новый транспортный коридор сократит путь в Крым на 150 км по сравнению с маршрутом через Крымский мост

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-transportnyj-koridor-sokratit-put-v-krym-na-150-km-po-sravneniyu-s-marshrutom-cherez-krymskij-most
Новый транспортный коридор сократит путь в Крым на 150 км по сравнению с маршрутом через Крымский мост
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 8 июля сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, количество отдыхающих, которые ежедневно едут в Крым, за последние двое суток увеличилось более чем на 1 тыс. Сейчас крымские дорожники завершают ремонт трассы через Мелитополь и Джанкой, которая проходит по побережью Азовского моря.

«450 км дороги отремонтированы, остаются небольшие совершенно куски. В перспективе это будет один из маршрутов попадания в Крым — это минус 150 км примерно, чем людям ехать через мост, когда эта дорога станет абсолютно безопасной», — сказал Константинов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в конце третьего квартала этого года ремонт участка сухопутного коридора в Крым, проходящего по территории региона и соседней Запорожской области, завершат. Дорогу от Мелитополя до пункта пропуска «Джанкой» расширят до четырех полос, сообщает ТАСС.

Читайте также: утром 8 июля автомобильная пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась на 4 км.

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