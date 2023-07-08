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Автомобильную пробку на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидировали

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobilnuyu-probku-na-krymskij-most-so-storony-krasnodarskogo-kraya-likvidirovali
Автомобильную пробку на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидировали
Фото t.me/glav_most

Возникший утром 8 июля затор из машин со стороны Кубани ликвидирован.

По данным на 11:00 затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет, сообщает Telegram-канал о ситуации на подходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Часом ранее со стороны Тамани в очереди стояли около 260 машин.

По данным «Яндекс Карты» на 11:30, на подходе к мосту со стороны Кубани сохраняется затор длиной около 800 м.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 8 июля автомобильная пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась на 4 км.

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