Автомобильную пробку на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидировали

Возникший утром 8 июля затор из машин со стороны Кубани ликвидирован.

По данным на 11:00 затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет, сообщает Telegram-канал о ситуации на подходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Часом ранее со стороны Тамани в очереди стояли около 260 машин.

По данным «Яндекс Карты» на 11:30, на подходе к мосту со стороны Кубани сохраняется затор длиной около 800 м.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 8 июля автомобильная пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась на 4 км.