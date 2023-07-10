Пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась на 10 км

Утром 10 июля в Темрюкском районе сохраняется сильный затор из автомобилистов, направляющихся в Крым.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 12:30, протяженность автомобильной пробки в районе станицы Тамань составляет около 10 км. При этом со стороны Керчи затора практически нет — длина пробки менее 1 км.

В 12:00 в очереди перед мостом в Темрюкском районе находятся более 860 автомобилей. Время ожидания — 3 часа. Со стороны Керчи затруднений нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

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