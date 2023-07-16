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Пробка перед Крымским мостом уменьшается: на 15:00 в очереди стоят 900 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/probka-pered-krymskim-mostom-umenshaetsya-na-15-00-v-ocheredi-stoyat-900-mashin
Пробка перед Крымским мостом уменьшается: на 15:00 в очереди стоят 900 машин
Фото t.me/glav_most

В 15:00 16 июля в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 900 автомобилей.

А вот со стороны Крыма пробка набирает обороты — в очереди со стороны Керчи стоят 350 машин. Время ожидания — около 1 часа.

«В очереди со стороны Тамани на 15:00 находится 900 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», —  сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автомобильных подходах к Крымскому мосту.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 15:00 пробка из автомобилей перед Крымским мостом сократилась до 10 км.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водителям советуют заранее подготовить свои вещи к досмотру, чтобы быстрее преодолеть проверку. В полдень 16 июля в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 1,4 тыс. автомобилей, затор растянулся на 13 км.

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