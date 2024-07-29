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Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла почти до 700 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/probka-pered-krymskim-mostom-so-storony-kubani-vyrosla-pochti-do-700-mashin
Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла почти до 700 машин
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

По данным на 12:00 29 июля автомобильный затор перед пунктом досмотра со стороны Тамани составляет 680 машин.

Уточняется, что время ожидания, предположительно, составит более двух часов.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 июля в 7:00 со стороны Тамани в очереди на подъезде к Крымскому мосту находились 547 автомобилей.

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