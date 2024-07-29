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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 547 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-podezde-k-krymskomu-mostu-so-storony-tamani-skopilos-547-mashin
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 547 машин
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

Автомобильный затор образовался утром 29 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. Со стороны Керчи очереди перед пунктами досмотра нет.

По состоянию на 7:00, со стороны Тамани ожидают 547 машин. Предположительно, время ожидания в очереди составит порядка двух часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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