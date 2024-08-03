Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась до 1,1 тыс. машин

По состоянию на 12:00 3 августа в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 1 тыс. 100 машин.

Предположительное ожидание — более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 9:00 в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края было 1 тыс. 440 машин. Со стороны Керчи ожидали 540 автомобилей.