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Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась до 1,1 тыс. машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/probka-pered-krymskim-mostom-so-storony-kubani-sokratilas-do-1-1-tys-mashin
Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась до 1,1 тыс. машин
Фото rosavtodor.ru

По состоянию на 12:00 3 августа в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 1 тыс. 100 машин.

Предположительное ожидание — более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 9:00 в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края было 1 тыс. 440 машин. Со стороны Керчи ожидали 540 автомобилей.

 

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