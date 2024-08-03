Почти 2 тыс. автомобилей скопилось в пробке перед Крымским мостом

Многие решили провести августовские выходные в Крыму. Рано утром 3 августа на Крымском мосту с двух сторон образовались серьезные заторы, а перекрытие движения по мосту с 6:18 до 7:58 ухудшило ситуацию.

В общей сложности, по состоянию на 9:00 на подъездах к пунктам досмотра на Крымским мосту скопилось 1 тыс. 980 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди находятся 1 тыс. 440 машин. Предполагаемое время ожидания составит порядка четырех часов.

В очереди со стороны Керчи стоят 540 машин. Время ожидания около двух часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госавтоинспекция Кубани 2 августа рекомендовала водителям воздержаться от поездок по Крымскому мосту.