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Почти 2 тыс. автомобилей скопилось в пробке перед Крымским мостом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-2-tys-avtomobilej-skopilos-v-probke-pered-krymskim-mostom
Почти 2 тыс. автомобилей скопилось в пробке перед Крымским мостом
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

Многие решили провести августовские выходные в Крыму. Рано утром 3 августа на Крымском мосту с двух сторон образовались серьезные заторы, а перекрытие движения по мосту с 6:18 до 7:58 ухудшило ситуацию.

В общей сложности, по состоянию на 9:00 на подъездах к пунктам досмотра на Крымским мосту скопилось 1 тыс. 980 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди находятся 1 тыс. 440 машин. Предполагаемое время ожидания составит порядка четырех часов.

В очереди со стороны Керчи стоят 540 машин. Время ожидания около двух часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госавтоинспекция Кубани 2 августа рекомендовала водителям воздержаться от поездок по Крымскому мосту.

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