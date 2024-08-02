Водителей призвали воздержаться от поездок к Крымскому мосту из-за пробки

УГИБДД Краснодарского края предупредило водителей, направляющих в сторону Крымского моста, о заторовой ситуации на подходах к нему.

По данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация» на 12:00, в очереди со стороны Тамани стоят 1 тыс. 320 автомобилей. Часом ранее в пробке стояли 1 тыс. 380 машин. Время ожидания досмотра при въезде на мост сейчас превышает 3 часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Госавтоинспекция Кубани рекомендует водителям мониторить ситуацию на дорогах и использовать навигаторы. Также автовладельцам рекомендуют переждать заторовую ситуацию в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха, а также сделать в машине запас воды, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

По данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильный затор на подходах к Крымскому мосту растянулся почти на 12 км.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 7:00 2 августа со стороны Тамани перед Крымским мостом в очереди стоял 1 тыс. 31 автомобиль.