Более 1 тыс. автомобилей собрались в пробке перед Крымским мостом на Кубани

На юге страны продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России предпочли провести свои летние отпуска на курортах Крыма и отправились к ним на личных автомобилях.

По данным на 7:00 2 августа, со стороны Тамани перед Крымским мостом в очереди находятся 1 тыс. 31 автомобиль. Время ожидания составляет около 3 часов.

При этом, со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра совсем нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

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