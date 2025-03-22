Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани 22 марта растянулась на 4,5 км
Автомобильные пробки перед въездом на Крымский мост начали скапливаться в субботу с утра.
По состоянию на 16:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани ожидают 356 автомобилей. Согласно сервису «Яндекс Карты», пробка растянулась на 4,5 км.
Часом ранее в пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани стояли 282 транспортных средства.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», к летнему сезону на въезде на Крымский мост увеличат количество досмотровых пунктов. На месте будут дежурить волонтеры.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли возможно, однако безопасность жителей полуострова превыше всего. Профильные службы примут все меры, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания.