Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани 22 марта растянулась на 4,5 км

Автомобильные пробки перед въездом на Крымский мост начали скапливаться в субботу с утра.

По состоянию на 16:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани ожидают 356 автомобилей. Согласно сервису «Яндекс Карты», пробка растянулась на 4,5 км.

Часом ранее в пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани стояли 282 транспортных средства.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к летнему сезону на въезде на Крымский мост увеличат количество досмотровых пунктов. На месте будут дежурить волонтеры.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли возможно, однако безопасность жителей полуострова превыше всего. Профильные службы примут все меры, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания.

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