Пробка начала собираться на подъездах к Крымскому мосту вечером 3 ноября
Общество
03.11.2023 19:19
По данным на 17:00 в очереди на досмотр со стороны Тамани находись 99 машин, со стороны Крыма — 356 машин.
К 18:00 очередь со стороны Краснодарского края увеличилась до 110 автомобилей, со стороны Керчи немного сократилась — до 349 автомобилей.
Еще через час, к 19:00 со стороны Тамани досмотра перед въездом на Крымский мост ждали 114 транспортных средств. Со стороны Керчи очередь сократилась до 300 машин.
Время ожидания составляет около часа, сообщает Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
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