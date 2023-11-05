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Пробка из 125 машин собралась к вечеру 5 ноября на подъездах к Крымскому мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/probka-iz-125-mashin-sobralas-k-vecheru-5-noyabrya-na-podezdah-k-krymskomu-mostu
Пробка из 125 машин собралась к вечеру 5 ноября на подъездах к Крымскому мосту
Фото t.me/glav_most

По данным на 14:00 в очереди со стороны Тамани стояли 50 автомобилей, со стороны Керчи — 65 машин.

К 16:00 пробка на перед Крымским мостом со стороны Тамани увеличилась до 110 автомобилей, а со стороны Керчи — уменьшилась до 35.

По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани стояли 60 автомобилей, со стороны Керчи — 65 транспортных средств, сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на авто подходах к Крымскому мосту.

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