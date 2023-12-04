Признать знамя Спаса Нерукотворного знаменем ВС РФ предложили в Госдуме

За знаменем Спаса Нерукотворного предложили закрепить официальный статус одного из знамен Вооруженных сил России, поскольку среди военнослужащих оно пользуется любовью и почитанием.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий отметил, что среди российских военных видна любовь и уважение к изображению Спаса Нерукотворного — его в индивидуальном порядке наносят на шевроны, знамена и вымпелы.

«На передовой можно легко встретить различные флаги с этим древним и священным изображением», — сказал депутат.

Помимо официального статуса, Милонов предложил наносить изображение Спаса Нерукотворного на военную технику. Свое обращение он направил на имя главы Минобороны России Сергея Шойгу, сообщает RT.

Читайте также: штатную численность армии России увеличили на 170 тыс. военнослужащих.