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Призеры Олимпийских игр и чемпионы мира проведут открытые мастер-классы по боксу в Краснодаре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/prizery-olimpijskih-igr-i-chempiony-mira-provedut-otkrytye-master-klassy-po-boksu-v-krasnodare
Призеры Олимпийских игр и чемпионы мира проведут открытые мастер-классы по боксу в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мастер-классы приурочили ко Дню России. Их проведут 10 июня на трех площадках краевой столицы.

Так, с 9:00 до 11:00 мероприятия пройдут на Пушкинской площади, а с 10:00 до 12:00 — в Чистяковской роще и парке «Солнечный Остров». Краснодарцы смогут присоединиться к коллективной разминке и активным играм.

Мастер-классы по боксу для жителей города проведут серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, чемпионка мира Анастасия Демурчян и победитель молодежного Кубка мира, первенства Европы среди юниорок Анастасия Кооль.

Также со знаменитыми спортсменами состоится автограф-сессия. Организаторы подготовят фотозоны и подарки для самых активных участников мастер-классов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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