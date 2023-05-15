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Краснодарский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золото на чемпионате мира

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-bokser-muslim-gadzhimagomedov-zavoeval-zoloto-na-chempionate-mira
Краснодарский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золото на чемпионате мира
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в этом году прошел в Ташкенте.

Представитель краснодарской спортивной школы олимпийского резерва № 9 Муслим Гаджимагомедов завоевал золото в весовой категории до 92 кг, став двукратным чемпионом мира. Соперником Муслима Гаджимагомедова в финальном поединке был серебряный призер чемпионата мира в 2021 году, чемпион Европы — 2022 итальянец Аззис Аббес Мухийдин.

Впервые титул двукратного чемпиона мира Гаджимагомедов завоевал в 2019 году на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге. Тогда Муслим победил спортсмена из Эквадора Хулио Кастильо.

Муслим Гаджимагомедов также является капитаном мужской отечественной сборной по боксу, Заслуженным мастером спорта России, четырехкратным чемпионом страны, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр, сообщает администрация Краснодара.

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