Краснодарский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золото на чемпионате мира

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в этом году прошел в Ташкенте.

Представитель краснодарской спортивной школы олимпийского резерва № 9 Муслим Гаджимагомедов завоевал золото в весовой категории до 92 кг, став двукратным чемпионом мира. Соперником Муслима Гаджимагомедова в финальном поединке был серебряный призер чемпионата мира в 2021 году, чемпион Европы — 2022 итальянец Аззис Аббес Мухийдин.

Впервые титул двукратного чемпиона мира Гаджимагомедов завоевал в 2019 году на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге. Тогда Муслим победил спортсмена из Эквадора Хулио Кастильо.

Муслим Гаджимагомедов также является капитаном мужской отечественной сборной по боксу, Заслуженным мастером спорта России, четырехкратным чемпионом страны, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр, сообщает администрация Краснодара.

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