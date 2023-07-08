Приют для бездомных собак откроют в сентябре в Сочи

Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский. Муниципальный приют для животных появится в Хостинском районе.

«Сейчас на территории идет сборка административного корпуса, манежа-приемной, карантинной зоны, ветеринарного пункта с операционной, а также складских помещений и просторных вольеров. В сентябре планируем запустить первую очередь для размещения 500 собак», — написал мэр города-курорта в Telegram.

На участке обустроят благоустроенную игровую зону и площадку для выгула.

Проект реализуется совместно зоозащитным сообществом в рамках Года экологии.

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