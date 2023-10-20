Приют для бездомных собак начали строить в поселке Березовом под Краснодаром

В кубанской столице в октябре стартовало строительство приюта для бездомных животных на улице Скульптора Коломойцева поселке Березовом.

Стартовал первый этап работ, во время которого подготовят участок к строительству — сделают ограждение, основания для зданий и вольеров, проложат водовод и электросети.

В приюте построят 228 вольеров, площадки для выгула и стационар. Бездомных собак будут отлавливать и направлять в приют на 26 дней. За это время животным будут проводить вакцинацию, стерилизацию и другие процедуры. После этого бездомных животных будут чипировать, ставить на учет и возвращать в место отлова.

Приют достроят к лету следующего года. Подрядчиком объекта является ООО «КубаньЭнергоСтройРемонт», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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