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Привокзальную площадь Краснодара очистили от визуального мусора

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/privokzalnuyu-ploshhad-krasnodara-ochistili-ot-vizualnogo-musora
Привокзальную площадь Краснодара очистили от визуального мусора
Фото t.me/tvkrasnodar

От незаконной рекламы площадь возле ж/д вокзала «Краснодар 1» 28 февраля очистили сотрудники администраций города и муниципальных округов.

Специалисты очистили от визуального мусора забор, остановку и столбы при помощи специальных растворов и черной краски. Уже завершили первый этап очистки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очистить вокзалы от незаконной рекламы 27 февраля поручил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он отметил, что вокзалы «Краснодар 1» и «Краснодар 2» являются «воротами города» и должны быть очищены от визуального мусора.

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