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Мэр Краснодара поручил очистить вокзалы от незаконной рекламы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-poruchil-ochistit-vokzaly-ot-nezakonnoj-reklamy
Мэр Краснодара поручил очистить вокзалы от незаконной рекламы

Глава Краснодара Евгений Наумов 27 февраля поручил взять под особый контроль внешний вид Привокзальной площади и железнодорожных вокзалов.

Он отметил, что вокзалы «Краснодар 1» и «Краснодар 2» являются «воротами города» и должны быть очищены от визуального мусора.

«Это точки притяжения с большим трафиком людей. Состояние опор электропередачи, остановочных павильонов сейчас неудовлетворительно — они сплошь обклеены рекламой. Убедился в этом при посещении «Поезда Победы». Вокзалы нужно очищать. Это ворота нашего города, это лицо города. Такая работа должна проводиться постоянно», — сказал Наумов.

Глава администрации Центрального округа Елена Малова сообщила, что территории вокзалов очищают от несанкционированной рекламы ежемесячно. Также в Центральном округе регулярно закрашивают незаконные граффити. За прошлый год на нарушителей правил благоустройства составили 27 протоколов. Из них 13 — на авторов незаконных граффити. Кроме того, на территории округа демонтируют незаконные строения. В ближайшее время планируется снос объектов по 28 адресам. Также устраняются стихийные свалки и ведется обрезка аварийных деревьев.

«За последний год удалось предотвратить уже свыше 2 тыс. случаев падения. Там, где это невозможно, следует вырубка. Для сохранения зеленого фонда в рамках компенсационной высадки на 18 улицах обновлены зеленые зоны, высажено 192 дерева и порядка 768 кустарников», — цитирует Малову пресс-служба администрации Краснодара.

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