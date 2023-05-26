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Прицеп с цистерной с авиационным керосином оторвался у бензовоза в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pritsep-s-tsisternoj-s-aviatsionnym-kerosinom-otorvalsya-u-benzovoza-v-krasnodarskom-krae
Прицеп с цистерной с авиационным керосином оторвался у бензовоза в Краснодарском крае
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 26 мая в 17:15 на перекрестке улицы Ленина и переулка Куцева в станице Кущевской.

По предварительным данным, у тягача Mercedes, который перевозил авиационный керосин, в движении открепился прицеп и упал на проезжую часть. За рулем тягача был 60-летний водитель, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они обеспечили соблюдение мер безопасности. Полуприцеп с керосином с проезжей части убрали. В ДТП никто не пострадал.

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