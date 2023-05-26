Прицеп с цистерной с авиационным керосином оторвался у бензовоза в Краснодарском крае

Авария произошла 26 мая в 17:15 на перекрестке улицы Ленина и переулка Куцева в станице Кущевской.

По предварительным данным, у тягача Mercedes, который перевозил авиационный керосин, в движении открепился прицеп и упал на проезжую часть. За рулем тягача был 60-летний водитель, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они обеспечили соблюдение мер безопасности. Полуприцеп с керосином с проезжей части убрали. В ДТП никто не пострадал.

Читайте также: в Кропоткине иномарка влетела в остановку с людьми, погибла 71-летняя женщина.