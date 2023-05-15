Приставы вернули матери 5-летнюю дочь, которую ее отец прятал у родственников в Новороссийске

С декабря 2022 года ребенок находился в розыске у судебных приставов Белогорска, так как отец девочки проигнорировал решение суда о передаче ребенка матери и увез дочь в Краснодарский край.

Приставы долгое время не могли установить местонахождение мужчины и ребенка, так как должник взял отпуск, а его место работы было неизвестно. Гражданин подал жалобу на определение суда. Суд высшей инстанции приостановил исполнительное производство на срок до результатов рассмотрения жалобы. Суд жалобу отца ребенка не удовлетворил, однако мужчина и дальше скрывал дочь от матери. Женщина сообщила приставам о том, что ребенка увезла на Кубань родственники экс-мужа.

Приставы установили, что девочка находится у своей прабабушки недалеко от Новороссийска. Сотрудники ГУ ФССП России по Краснодарскому краю выехали на место и подтвердили, что девочка действительно находится у родственников.

После этого 11 мая ребенка передали девочку ее матери, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

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