Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Приставы поймали мужчину, разыскиваемого за попытку дать взятку в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pristavy-pojmali-muzhchinu-razyskivaemogo-za-popytku-dat-vzyatku-v-novorossijske
Приставы поймали мужчину, разыскиваемого за попытку дать взятку в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Новороссийске приставы разыскали должника, уклоняющегося от явки по вызову, а также фигуранта уголовного дела.

Во время розыска должника установили, что он находится не у себя дома, а у своего знакомого. Приставы совместно с полицейским пришли в эту квартиру, в ней находились еще несколько человек. И при проверке документов выяснилось, что одного из мужчин разыскивает полиция в рамках расследования уголовного дела о даче взятки должностному лицу.

Пристав передал разыскиваемого гражданина сотрудникам полиции, а должника сопроводил в отдел, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Читайте также: немец прятался от алиментов за стеллажами в торговом центре в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях