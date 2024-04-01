Приставы поймали мужчину, разыскиваемого за попытку дать взятку в Новороссийске

В Новороссийске приставы разыскали должника, уклоняющегося от явки по вызову, а также фигуранта уголовного дела.

Во время розыска должника установили, что он находится не у себя дома, а у своего знакомого. Приставы совместно с полицейским пришли в эту квартиру, в ней находились еще несколько человек. И при проверке документов выяснилось, что одного из мужчин разыскивает полиция в рамках расследования уголовного дела о даче взятки должностному лицу.

Пристав передал разыскиваемого гражданина сотрудникам полиции, а должника сопроводил в отдел, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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