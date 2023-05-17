Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Приставы Кубани с начала года взыскали с должников по штрафам ГИБДД 128 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pristavy-kubani-s-nachala-goda-vzyskali-s-dolzhnikov-po-shtrafam-gibdd-128-mln-rublej
Приставы Кубани с начала года взыскали с должников по штрафам ГИБДД 128 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Судебные приставы регулярно проводят рейды на дорогах Кубани для взыскания задолженностей по алиментам, налогам и штрафам ГИБДД.

За первый квартал текущего года приставы принудительно взыскали с должников по штрафам за нарушения ПДД 128 млн 354 тыс. рублей. Это более чем на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда взыскали 99 млн 123 тыс. рублей.

Особое внимание приставы уделяют должникам, которые неоднократно нарушили правила дорожного движения и имеют крупный размер неоплаченных штрафов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Читайте также: около 250 машин за один день арестовали приставы у должников в Краснодарском крае.

Статьи
Съешь сам: почему нельзя пропускать завтрак
Съешь сам: почему нельзя пропускать завтрак
Стадии рака: какие бывают и как определяются
Стадии рака: какие бывают и как определяются
Врач назвала идеальную тренировку для людей с болезнями легких и бронхов
Врач назвала идеальную тренировку для людей с болезнями легких и бронхов
Почему стоит вес при дефиците калорий? Что делать?
Почему стоит вес при дефиците калорий? Что делать?
5 способов перестать икать
5 способов перестать икать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях