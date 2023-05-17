Приставы Кубани с начала года взыскали с должников по штрафам ГИБДД 128 млн рублей

Судебные приставы регулярно проводят рейды на дорогах Кубани для взыскания задолженностей по алиментам, налогам и штрафам ГИБДД.

За первый квартал текущего года приставы принудительно взыскали с должников по штрафам за нарушения ПДД 128 млн 354 тыс. рублей. Это более чем на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда взыскали 99 млн 123 тыс. рублей.

Особое внимание приставы уделяют должникам, которые неоднократно нарушили правила дорожного движения и имеют крупный размер неоплаченных штрафов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

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