Пристав из Новороссийска сорвал дизайнеру из Екатеринбурга поездку в Колумбию

Дизайнер Ирина Лобанова не смогла выехать в Колумбию из-за запрета выезда за границу, который инициировал судебный пристав из Краснодарского края.

Так, летом 2023 года дизайнер планировала отправиться в Колумбию на мероприятие по работе. Уже в аэропорте девушка узнала, что на нее наложили ограничение выезда из страны.

«Стоимость поездки составляла 297 тыс. 64 рубля. В итоге я осталась без денег и без важной для моей профессиональной деятельности поездки», — рассказала Ирина Лобанова.

При этом, по словам дизайнера, на ней не числилось никаких долгов, а соответствующего уведомления о запрете на выезд из России ей не приходило.

Оказалось, что исполнительное производство, которое предусматривало выселение семьи Лобановой из дома в Краснодарском крае, инициировал судебный пристав из Новороссийска еще в ноябре 2022 года.

«Однако мы фактически проживали в Екатеринбурге с июня 2022 года, а регистрация в Краснодарском крае была аннулирована еще в 2021 году. Пристав даже не потрудился проверить реальное место нашего проживания», — пожаловалась дизайнер.

Судебные заседания по этому делу велись в течение девяти месяцев без вынесения какого-либо решения. Это не позволяет Лобановой ни согласиться с решением суда, ни обжаловать его.

Несмотря на то, что действие запрета уже истекло, Ирина Лобанова намерена продолжать разбирательства и настаивает на привлечении пристава к ответственности. Вместе со своим адвокатом она направила жалобу в Краснодарский ФССП России и обратилась с иском в суд, сообщает информационное агентство Ura.ru.

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