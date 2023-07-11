Пришедшим в пятнистой одежде участникам Дня леопарда в Сочи вручат призы

День леопарда отмечают каждый год 15 июля в Кавказском заповеднике с 2016 года, когда состоялся первый выпуск хищников из Центра восстановления леопардов на территорию Кавказского заповедника.

В честь этого события ежегодно в Кавказском заповеднике устраивают праздник. В течение всего выходного дня участников «пятнистого» марафона будут ждать на четрех площадках.

В экоцентрах «Лаура» в Красной Поляне и «Гузерипль» в Адыгее с 11:00 до 15:00 пройдут экскурсии, квесты, мастер-классы, лекции и показы фильмов.

В дендропарке «Южные культуры» в Сириусе праздник начнется в 12:00 в Зеленой гостиной.

В Тисо-самшитовой роще состоится экскурсия «Леопард в колхидском лесу».

Завершится праздничный день «Леопардиным танцевальным мастер-классом» в экоцентре «Лаура».

Каждый посетитель мероприятий в День леопарда, который придет в заповедник в одежде с леопардовым принтом, получит сувенир от Кавказского заповедника. За лучшие «пятнистые» фото и видео также выдадут призы, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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