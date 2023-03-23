Парковавшуюся поперек тротуара анапчанку нашли по фоткам в соцсетях

В Анапе полицейские обнаружили в соцсетях фотографии, на которых был запечатлен автомобиль, припаркованный поперек тротуара.

На фотографиях видно, что водитель автомобиля Suzuki полностью перекрыл пешеходам проход на тротуаре на улице Крымской, 31.

Сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Анапе установили личность водителя. Правонарушительницу нашли. Ею оказалась местная жительница. В ее отношении составили административный протокол за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, сообщает ОМВД по Анапе в Telegram.

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