Припаркованный у дома внедорожник сгорел дотла в Новороссийске
Возгорание Nissan X-Trail произошло днем 29 декабря на улице Ручейной, 25. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах видна охваченная пламенем иномарка. Второе видео запечатлело уже полностью сгоревший автомобиль и работу пожарных. По словам очевидцев, машина загорелась во дворе частного дома, владельцы успели вытолкать ее за ворота.
Сообщение о возгорании поступило пожарным в 13:15. Прибыв на место в 13:21, они установили, что огонь охватил 8 кв. м. Через минуту пожар был локализован на той же площади. В 13:26 ликвидировали открытое горение, а в 13:28 пожар потушили полностью.
В тушении участвовали четыре человека личного состава и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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