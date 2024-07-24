Припаркованный на стоянке разобранный автомобиль сгорел дотла в Сочи

Возгорание произошло на улице Тепличной.

Незадолго до ЧП очевидцы видели эту машину разобранной. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, но автомобиль сгорел дотла очень быстро. Очаг горения ликвидирован. Предварительно, никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.

Еще одна машина загорелась в Приморском районе Новороссийска. Ее потушили. По словам очевидцев, перед возгоранием произошел хлопок газа. Подробности ЧП выясняют правоохранители.

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