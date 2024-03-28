Припаркованные без номеров машины будут эвакуировать без протокола в Краснодаре

ВРИО начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов в ходе очередной 35 сессии ЗСК рассказал о мерах по борьбе с незаконными парковками и обеспечению безопасности на дорогах.

«Дорожная сеть строилась в 60-70-е годы прошлого века, имеет двух-трехполосное движение. Одно из решений вопроса безопасности — доведение параметров автомобильных дорог до их транспортной нагрузки. Работаем над приведением к современным требованиям разделение встречных потоков, строительством транспортных пересечений разных уровней и уличных пешеходных переходов», — заявил Воложинов.

По его словам, ежегодно в крае строят 40–60 км дорог с искусственным освещением, а тротуаров — не более 10–15 км. Для снижения аварийности потребность в данном аспекте — более 2 тыс. км в год для дорог и более 2,5 тыс. км — для тротуаров.

Он также отметил, что сейчас для краевой столицы закупили 11 эвакуаторов и организовали муниципальную штрафстоянку на 160 мест.

«Вопрос касательно автомобилей, припаркованных без номеров, будет вынесен на рассмотрение антитеррористической комиссии. Предполагается эвакуировать такие автомобили без оформления протокола. Это проблема успешно решается в других субъектах РФ. Будем перенимать их опыт», — цитирует Сергея Воложинова пресс-служба ЗСК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мэр Краснодара заявил о намерении вернуть эвакуаторы на улицы города.