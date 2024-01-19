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Мэр Краснодара заявил о намерении вернуть эвакуаторы на улицы города

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-zayavil-o-namerenii-vernut-evakuatory-na-ulitsy-goroda
Мэр Краснодара заявил о намерении вернуть эвакуаторы на улицы города
Фото пресс-службы администрации Анапы

Об этом глава краевой столицы Евгений Наумов сообщил 18 января на встрече с сотрудниками городских СМИ.

Мэр Краснодара отметил, что вопрос возвращения эвакуаторов на улицы города уже обсуждали с руководством МВД.

«Возвращать эвакуаторы необходимо. Пока мы не вернем их, порядка не будет», — сказал Наумов.

Он выразил надежду, что это произойдет уже в ближайшее время. По его мнению, для начала Краснодару хватит и восьми эвакуаторов.

Наумов также рассказал о пользе платных муниципальных парковок — они уже окупаются и приносят прибыль в дорожный фонд города. Они принесли муниципальному бюджету уже около 530 млн рублей, сообщает «Ъ-Кубань».

Читайте также: муниципальные парковки Краснодара увеличат на 2 тыс. машиномест. Сейчас платные парковки краевой столицы готовы вместить более 9,4 тыс. автомобилей.

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