Мэр Краснодара заявил о намерении вернуть эвакуаторы на улицы города

Об этом глава краевой столицы Евгений Наумов сообщил 18 января на встрече с сотрудниками городских СМИ.

Мэр Краснодара отметил, что вопрос возвращения эвакуаторов на улицы города уже обсуждали с руководством МВД.

«Возвращать эвакуаторы необходимо. Пока мы не вернем их, порядка не будет», — сказал Наумов.

Он выразил надежду, что это произойдет уже в ближайшее время. По его мнению, для начала Краснодару хватит и восьми эвакуаторов.

Наумов также рассказал о пользе платных муниципальных парковок — они уже окупаются и приносят прибыль в дорожный фонд города. Они принесли муниципальному бюджету уже около 530 млн рублей, сообщает «Ъ-Кубань».

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