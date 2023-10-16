Припаркованная иномарка сгорела ночью в Новороссийске
Автомобиль загорелся в ночь на 16 октября возле многоквартирных домов на улице Южной.
Информация о пожаре поступила диспетчеру в 3:42. Спасатели прибыли на место через 8 минут и установили, что припаркованная машина загорелась на площади 15 кв. метров.
В 4:03 горящий автомобиль полностью потушили. На месте работали 8 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«Полицейскими Новороссийска совместно со службой пожаротушения по данному факту проводится проверка, устанавливают причины возгорания», — сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.
Предварительно, иномарка ночью загорелась из-за технической неисправности.
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