Приостановленную из-за тумана работу Керченской переправы возобновили
Общество
12.04.2023 07:20
Движение паромов через Керченский пролив было приостановлено рано утром 12 апреля.
О возобновлении работы сообщили 12 апреля в 6:44.
«По состоянию на 5:35 12 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 апреля в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае находились 140 грузовиков
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