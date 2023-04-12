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Приостановленную из-за тумана работу Керченской переправы возобновили

Общество
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Приостановленную из-за тумана работу Керченской переправы возобновили
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Движение паромов через Керченский пролив было приостановлено рано утром 12 апреля.

О возобновлении работы сообщили 12 апреля в 6:44.

«По состоянию на 5:35 12 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 апреля в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае находились 140 грузовиков

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